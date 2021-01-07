Общество

Умер участник штурма Рейхстага, великолучанин Иван Александров

В четверг, 7 января, на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Москвы и штурма Рейхстага Иван Александров.

С 1988 года он жил в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении КПРФ, Иван Александров вел активную общественную жизнь, интересовался политикой, занимался патриотическим воспитанием молодежи и состоял в Великолукской городской партийной организации.

Иван Михайлович родился в деревне Михайлово Велижского района Смоленской губернии. В сентябре 1942 года был призван в армию и направлен на учебу в летную школу города Хабаровска, где готовили специалистов боевой авиации. В дальнейшем был направлен в Харьковское военно-авиационное училище связи.

В годы войны служил стрелком-радистом, летал на бомбардировщике, в 1944 году получил тяжелое ранение. После выздоровления вернулся на фронт, служил в танковом полку. Весной 1945 года участвовал в штурме Рейхстага, за этот бой был награжден орденом Красной Звезды. Награждался орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями за боевые заслуги.

Иван Михайлович вспоминал: «Свою подпись на стене Рейхстага я оставил, но только 3 мая 1945 года. Я поднял разбитый кирпич и написал: «Дошел от Смоленска до Рейхстага. Александров». В этот же день в Берлине состоялось партийное собрание нашей части и меня приняли в кандидаты ВКП(б). Командир части зачитал приказ, согласно которому мне присвоили звание лейтенанта авиации, а также он назначили комсоргом 406-го полка».

После войны Иван Александров женился. С супругой Ниной Максимовной они прожили долгую и счастливую жизнь - 65 лет. В семье четверо детей, девять внуков и пятеро правнуков.