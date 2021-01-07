Общество

Жительница Псковской области выиграла 50 тысяч в конкурсе по выращиванию огурцов

Жительница Себежа Екатерина Боровик выиграла главный приз конкурса по выращиванию огурцов. Как сообщает районная газета «Призыв», конкурс проводил интернет-магазин, который специализируется на продаже семян.

Участникам конкурса нужно было сфотографировать урожай и пакет из-под давших его семян. Первый приз - 50 тысяч рублей, второе и третье места - 25 и 10 тысяч соответственно

Екатерина Боровик прислала снимок отличного урожая огурцов сорта гибрид РМТ. Ее фото жюри признало лучшим. Второе место получила жительница Петербурга, третье - семья из подмосковного Реутова, передает «МК в Пскове».