Общество

Михаил Ведерников призвал за выходные набраться сил на весь 2021 год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал жителям региона провести последние новогодние выходные с семьей и близкими людьми. Соответствующая запись размещена в инстаграм-аккаунте политика в пятницу, 8 января.

«Дорогие друзья, впереди последние новогодние выходные.

Желаю вам провести эти дни с семьей и самыми близкими людьми, чтобы набраться сил и созидательной энергии на весь грядущий год.

Вызовов будет много, но я уверен, что вместе мы справимся с любыми испытаниями!» - заключил губернатор.