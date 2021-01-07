Общество

Ударных подразделений и воинских частей в ВДВ стало больше

Воздушно-десантные войска (ВДВ) вошли в 2021 год, имея в своем составе более 50 «Ударных» воинских частей и подразделений, сообщается на сайте Минобороны.

Уровень обученности соединений и воинских частей по ключевым параметрам боевой подготовки превышает показатели прошлого года. Теперь у десантников четыре полка, четыре батальона (дивизионов) и более сорока рот (батарей) соответствующих показателям звания «Ударная».

Наименование «Ударные» присваивается приказом министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным воинским частям и подразделениям.

Торжественное вручение вымпелов «Ударным» воинским частям и подразделениям проходит после присвоения. Вымпела «Ударных» воинских частей и подразделений хранятся в штабах, возле Боевых знамен.