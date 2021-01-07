Общество

Александр Седунов не испытывает опасений в связи с возвращением к очному формату обучения

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов прокомментировал решение губернатора Михаила Ведерникова о возвращении школьников региона к обучению в очном формате с 11 января. Мнение председателя комитета приводится в инстаграм-аккаунте Псковской области.

Напомним, решение о возвращении к очному формату обучения было принято исходя из эпидемиологической ситуации: ограничительные меры позволили снизить суточный прирост больных коронавирусом.

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По словам Александра Седунова, на протяжении нескольких недель дистанционного обучения и каникул наблюдается достаточное снижение заболевших коронавирусной инфекцией. Очное обучение в свою очередь имеет ряд неоспоримых преимуществ перед дистанционным.

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«Можно говорить о том, что ситуация стабилизируется. С условием сохранения всех мер, которые были прописаны Роспотребнадзором еще в 2020 году, никаких опасений для здоровья учителей и детей нет», - отметил Александр Седунов.