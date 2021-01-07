В Псковской области прогнозируется усиление мороза

На территории Псковской области 9 и 10 января прогнозируется понижение температуры воздуха, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном МЧС.
В связи с этим жителей региона призывают соблюдать требования пожарной безопасности при использовании приборов отопления и обогрева.
Главное управление МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендует:
- при пользовании электричеством включайте в электросеть только исправные электроприборы при наличии под ними несгораемой подставки;
- не допускайте долговременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку сети;
- следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов;
- соблюдайте правила пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами;
- при наличии запаха газа в помещении, нельзя зажигать спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную газовую службу и до ее прибытия тщательно проверить помещения;
- не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
- не сушите белье над газовой плитой;
- соблюдайте правила пожарной безопасности при пользовании горючими жидкостями;
- будьте осторожны с открытым огнем. Наибольшее число пожаров в жилых домах происходит от небрежного курения (бросания непогашенных окурков и спичек). Особую опасность представляет курение в постели, лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.
В случае пожара немедленно звоните по телефонам 101 или 112.