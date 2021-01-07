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Общество

Назван самый популярный российский телеканал 2020 года

08.01.2021 20:55|ПсковКомментариев: 0

Компания ECI Media Management, специализирующаяся на медиааудите, назвала самый популярный по итогам 2020 года российский телеканал. Об этом пишет РБК.

Лидером рейтинга стал канал «Россия 1», занявший первое место пятый год подряд. Его средняя дневная аудитория составила 2,6 миллиона человек старше четырех лет (рейтинг канала таким образом равнялся 1,9%).

На втором месте — «Первый канал» с результатом 2,2 миллиона человек в день и 1,6%, на третьем — НТВ (2,1 миллиона, 1,5%).

Результаты исследования показали, что наибольшее количество зрителей «России 1» сосредоточено в крупных городах, в малых городах и селах канал смотрят реже.

Теги: #телевидение
Источник: Псковская Лента Новостей
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