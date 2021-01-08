Общество

Еще 205 случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области

205 случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за минувшие сутки, 8 января. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Роста заболеваемости не происходит благодаря своевременно принятым мерам, а также тем, кто соблюдает правила противовирусной безопасности. Друзья, за это вам отдельное спасибо», - отметил глава региона.

Оставшиеся два дня каникул Михаил Ведерников призвал псковичей провести с семьей, по возможности, дома.

Добавим, за минувшие сутки в Псковской области проведено 1248 исследований (за весь период — 222 211). Выздоровело 56 человек (13 126). За весь период подтвержден 25571 случай коронавируса, умерло 104 человека.