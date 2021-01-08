Общество

Три четверти россиян не верят в потусторонние силы

Чем выше доход, тем меньше суеверий, показал свежий опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.



Большинство россиян (85%) никогда не обращались за услугами к гадалкам, магам и народным целителям. Доводилось посещать таких «специалистов» 15%. Женщины обращаются к магам вдвое чаще мужчин (20% против 10%). Меньше всего же клиентов гадалок — среди молодежи до 24 лет (4%).



Три четверти опрошенных (74%) не верят в потусторонние силы. Такая позиция наиболее распространена среди мужчин и тех, кто ни разу не обращался к представителям магии (по 79%).



При этом суеверным себя считают 22% россиян — это меньше, чем в 2012 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование (28%). Меньше всего суеверных — среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей (18%).



Суеверий в обществе становится меньше, но в некоторых профессиональных областях они по-прежнему сильны. Исследование показало, что, как и восемь лет назад, что больше всего суеверных людей среди медсестер — 40% сейчас и 46% в 2012 году. На втором месте оказались продавцы-консультанты (36%), а третье разделили юристы, региональные представители и водители (по 35%). Среди представителей следующих профессий преобладают скептики: суеверных системных администраторов — 19%, менеджеров по рекламе, дизайнеров, тренеров — по 18%, учителей и менеджеров по маркетингу — по 17%. Меньше всего же суеверных людей среди программистов и аналитиков (по 16%).