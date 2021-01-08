Общество

Ученые выяснили, как похудеть во время сна

Ученые из японского Цукубского университета выяснили, что употребление двух чашек чая улун в день стимулирует расщепление жиров во время сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, пишут «Известия».

В улуне соединились свойства зеленого и черного чая, кроме того, он содержит кофеин, влияющий на энергетический обмен и увеличивающий частоту сердечных сокращений. Влияние чая улун на энергетический и жировой обмен изучалось в группе здоровых добровольцев.

В результате ученые обнаружили, что напиток на 20% активнее провоцировал расщепление жиров, чем у контрольной группы. Улун продолжал свое действие, даже пока участники спали.