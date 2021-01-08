Общество

COVID-19 стремится стать обычной простудой

Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев в оценил перспективы развития пандемии COVID-19 в России в 2021 году.

«В России произойдет ровно то же, что и во всём остальном мире, ведь вирус не имеет гражданства. Все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными (патогенными), а, следовательно, и более заразными (контагиозными). Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой», - сказал Яковлев в беседе с «МК».

Медик выразил мнение, что к весне заболеваемость COVID-19 в России станет минимальной, а уже сейчас в разных частях страны она либо вышла на плато, либо верно идет на спад.