Общество

Из-за холодной зимы в России вырос спрос на валенки, пуховые платки и шубы

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал рост спроса на традиционную зимнюю русскую одежду и обувь в новогодние праздники, передает ТАСС.

«Из-за более снежной и холодной зимы в России выросла популярность валенок, галош и шуб. В первую неделю 2021 года (с 1 по 7 января) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи валенок и галош выросли в 1,6 раза в штуках, шуб в штуках - в 1,8 раза, платков и шали из пуха и шерсти - более чем в 2 раза», - отмечает онлайн-площадка.

По объемам и динамике продаж в этом году лидируют шубы из искусственного меха, а хитом сезона являются шубы-чебурашки, продажи которых в первую неделю января взлетели в 4,2 раза.

Самыми активными покупателями валенок стали жители московского региона: на них пришлись наибольшие объемы продаж, а спрос вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. «Повышенный интерес покупателей из столицы связан с проведением новогодних праздников на дачах и в загородных домах: валенки позволяют более комфортно передвигаться по заснеженной территории», - считают в Wildberries.

В регионах страны наиболее высокая динамика спроса на валенки и галоши отмечена в Сахалинской (+550%), Курганской (+375%), Томской (+280%) и Кировской областях (+271%), Республике Карелия (+269%), Астраханской области (+240%), Алтайском крае (+225%), Новгородской области (+215%), в Хакасии (+229%) и Тыве (+200%).

«Самые популярные модели валенок россияне выбирают по цене за 3-4 тысяч рублей. Валенки сделаны из натуральных материалов - войлока, натуральной кожи, подкладки из шерсти, что позволяет согреть их обладателей даже в лютые русские морозы», - отмечает площадка.