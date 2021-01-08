Общество

11 иногородних граждан заболели коронавирусом в Псковской области

11 иногородних граждан заболели коронавирусом в псковском регионе в период с 30 декабря 2020 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Наибольшее число заболевших коронавирусом на сегодняшний день отмечается в Пскове (9467, за сутки — 63), в Великих Луках (4881, за сутки — 30), а также в Псковском районе (2150, 17 случаев за сутки). Наибольший среди районов Псковской области суточный прирост по количеству выявленных случаев коронавируса отмечен в Невельском районе — здесь 8 января зафиксировано 39 случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Псковской области проведено 1248 исследований (за весь период — 222 211). Выздоровело 56 человек (13 126), скончался 1 (всего 105). За весь период подтвержден 25571 случай коронавируса.