Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новогодний шоппинг
Знак качества фабрики обуви Nordman
С двух ног в один сапог
новый год еда без хлопот
История развития, качества и новых технологий
Последний скорый
твоя история Проект Агон
Жить и строить нацпроекты помогают
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 08.01.2021 11:516 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 09.01.2021 12:370 11 иногородних граждан заболели коронавирусом в Псковской области 09.01.2021 11:490 Псковича в черной бейсболке продолжает разыскивать полиция 09.01.2021 11:320 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 105 09.01.2021 11:291 Из-за холодной зимы в России вырос спрос на валенки, пуховые платки и шубы 09.01.2021 11:110 COVID-19 стремится стать обычной простудой
 
 
 
Самое популярное 07.01.2021 15:054 Псковичка предупредила об «извращенце» в Ботаническом саду 08.01.2021 17:090 В Псковской области прогнозируется усиление мороза 06.01.2021 18:063 Главврач Псковской инфекционной больницы рассказала, как лечилась от коронавируса 08.01.2021 11:516 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 09.01.2021 01:3617 Главврачу Псковской городской поликлиники вынесено дисциплинарное взыскание из-за очередей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

11 иногородних граждан заболели коронавирусом в Псковской области

09.01.2021 12:37|ПсковКомментариев: 0

11 иногородних граждан заболели коронавирусом в псковском регионе в период с 30 декабря 2020 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Наибольшее число заболевших коронавирусом на сегодняшний день отмечается в Пскове (9467, за сутки — 63), в Великих Луках (4881, за сутки — 30), а также в Псковском районе (2150, 17 случаев за сутки). Наибольший среди районов Псковской области суточный прирост по количеству выявленных случаев коронавируса отмечен в Невельском районе — здесь 8 января зафиксировано 39 случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Псковской области проведено 1248 исследований (за весь период — 222 211). Выздоровело 56 человек (13 126), скончался 1 (всего 105). За весь период подтвержден 25571 случай коронавируса.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 951 человек
09.01.2021, 12:370 11 иногородних граждан заболели коронавирусом в Псковской области 09.01.2021, 12:100 Десять «Улиц Победы» привели в порядок в Псковской области в год 75-летия Победы 09.01.2021, 11:490 Псковича в черной бейсболке продолжает разыскивать полиция 09.01.2021, 11:320 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 105
09.01.2021, 11:291 Из-за холодной зимы в России вырос спрос на валенки, пуховые платки и шубы 09.01.2021, 11:110 COVID-19 стремится стать обычной простудой 09.01.2021, 10:500 Посетитель великолукского магазина задержан за кражу алкоголя 09.01.2021, 10:350 В Псковской области похолодает до -19 градусов
09.01.2021, 10:175 В России установлен прожиточный минимум на 2021 год 09.01.2021, 10:050 Ученые выяснили, как похудеть во время сна 09.01.2021, 09:490 Под снежной лавиной в Норильске погибли три человека 09.01.2021, 09:373 Три четверти россиян не верят в потусторонние силы
09.01.2021, 01:570 Раскрыта личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины 09.01.2021, 01:3617 Главврачу Псковской городской поликлиники вынесено дисциплинарное взыскание из-за очередей 09.01.2021, 01:233 Еще 205 случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области 08.01.2021, 22:560 Семья из четырех человек найдена живой после схода лавины в Норильске
08.01.2021, 22:410 В России вступили в силу правила учета производства и оборота алкоголя 08.01.2021, 22:060 Четыре человека оказались под снегом из-за схода лавины в Норильске 08.01.2021, 21:440 В мире за сутки выявили более 771 тысячи случаев коронавируса 08.01.2021, 21:110 Среди арестованных за беспорядки в Капитолии оказался русскоязычный
08.01.2021, 20:590 Вандалы разрушили статую Деда Мороза в великолукском дворе 08.01.2021, 20:550 Назван самый популярный российский телеканал 2020 года 08.01.2021, 20:375 Олимпийский чемпион призвал выгнать спортсменов из Госдумы 08.01.2021, 20:160 Посетителей великолукского велоцентра просят воздержаться от прогулок по лыжне
08.01.2021, 19:561 Многодетным и неблагополучным семьям Карамышевской волости напомнили правила пожарной безопасности 08.01.2021, 19:340 Стоимость биткоина обновила исторический максимум 08.01.2021, 19:180 Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски» 08.01.2021, 18:590 В Гдовском районе рыбакам «помешали» доплыть до Эстонии на льдине
08.01.2021, 18:541 Фотофакт: Ликбез от псковской филармонии 08.01.2021, 18:320 В России с 1 марта появится новый дорожный знак 08.01.2021, 18:140 Россиянам предрекли аномально сухое лето 08.01.2021, 17:552 Легкомоторный самолет упал в Ленобласти, есть погибшие
08.01.2021, 17:460 Российский паспорт оказался на 50 месте в рейтинге лучших в мире 08.01.2021, 17:280 Ударных подразделений и воинских частей в ВДВ стало больше 08.01.2021, 17:090 В Псковской области прогнозируется усиление мороза 08.01.2021, 16:470 Александр Седунов не испытывает опасений в связи с возвращением к очному формату обучения
08.01.2021, 16:330 Кадыров сравнил себя с Трампом 08.01.2021, 16:141 Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с бобром 08.01.2021, 15:593 Михаил Ведерников призвал за выходные набраться сил на весь 2021 год 08.01.2021, 15:400 МВД аннулирует карты не прошедших техосмотр автомобилей
08.01.2021, 15:130 Жительница Псковской области выиграла 50 тысяч в конкурсе по выращиванию огурцов 08.01.2021, 14:510 Пользователей WhatsApp обязали делиться данными с Facebook 08.01.2021, 14:340 Советское авто выставили на продажу за 26 миллионов рублей 08.01.2021, 14:079 Футболисту Дзюбе пророчат карьеру политика
08.01.2021, 13:410 До 12 градусов мороза и гололедицу на дорогах прогнозируют в Псковской области в субботу 08.01.2021, 13:230 Умер участник штурма Рейхстага, великолучанин Иван Александров 08.01.2021, 12:421 Госкомпании обяжут публиковать информацию об эффективности работы 08.01.2021, 12:263 Трамп задумался о помиловании самого себя
08.01.2021, 11:570 Полиция посоветовала псковичам, как предотвратить угон автомобиля 08.01.2021, 11:516 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 08.01.2021, 11:4113 Михаил Ведерников сообщил о поставках мяса из Псковской области в Гонконг и Венесуэлу 08.01.2021, 11:240 Умер создатель брендов «Бабушка Агафья» и Natura Siberica
08.01.2021, 11:200 В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, похитившего из магазина одежду и спиртное 08.01.2021, 11:150 Противопожарные рейды прошли в псковских храмах 08.01.2021, 10:570 Псковские полицейские поздравили воспитанников детского дома с Новым годом 08.01.2021, 10:503 Михаил Ведерников выразил соболезнования близким жертв коронавируса
08.01.2021, 10:360 Россияне после Нового года начали докупать сладости и электронику 08.01.2021, 10:160 Иммунолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в фитнес-клубе 08.01.2021, 09:530 Минфин объяснил порядок уплаты налога по вкладам 08.01.2021, 09:482 Что делать при обнаружении чужой банковской карты, разъяснили псковичам в полиции
08.01.2021, 09:438 В США подтверждена смерть пятого человека после беспорядков в Капитолии 08.01.2021, 09:360 Россияне выбрали самые перспективные профессии в 2021 году 08.01.2021, 09:290 МЧС напомнило псковичам признаки непрочного льда, выход на который смертельно опасен 08.01.2021, 08:580 Ученые нашли у коронавируса признаки хронического заболевания
07.01.2021, 23:250 Пскович продает бракованную 10-рублевую монету за миллион рублей 07.01.2021, 23:020 Псковские зоозащитники призывают водителей проверять автомобили перед включением двигателя 07.01.2021, 22:3912 Еле вышла из этого ада – псковичи возмущены состоянием дорожек и лестниц в Детском парке 07.01.2021, 22:171 Биткоин впервые в истории подорожал до 40 тысяч долларов
07.01.2021, 21:460 Прокуратура проведет проверку по факту задержки «Ласточки» в Псковской области 07.01.2021, 21:144 Илон Маск стал самым богатым человеком мира 07.01.2021, 20:570 Псковская область вошла в топ регионов с наиболее подешевевшими за год частными домами 07.01.2021, 20:337 Вакцинация от коронавируса может потребоваться каждые полгода - эксперт
07.01.2021, 20:120 Женщинам разрешили управлять «Ласточкой» и «Сапсаном» 07.01.2021, 19:466 В Псковской области найдены палеоартефакты, которым 400 миллионов лет - СМИ 07.01.2021, 19:240 Умер отец основателя «Эхо Москвы», журналист Лев Корзун 07.01.2021, 19:010 Фотофакт: Псковичи продолжают игнорировать запрет и выходят на лед Великой
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.