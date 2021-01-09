Общество

Правительство РФ утвердило программу научных исследований до 2030 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года. Общий объем финансирования составит более 2,1 триллиона рублей, сообщает РИА Новости.

«Развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики – таковы основные задачи новой десятилетней программы. Ее своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин... Общий объем финансирования до 2030 года – более 2,1 триллиона рублей», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отмечается, что программа фундаментальных научных исследований разработана Российской академией наук при участии министерств и ведущих научных организаций страны. Документ состоит из нескольких подпрограмм.

«В их числе – "Аналитические и прогнозные исследования, направленные на выявление больших вызовов и совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства России", "Фундаментальные и поисковые научные исследования, проводимые на крупных научных установках и объектах класса "мегасайенс"», - говорится в сообщении.

Как сообщили в правительстве, программа ориентирована на развитие всех направлений фундаментального научного знания, в том числе таких направлений, как компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина. Новая программа будет финансироваться в том числе по линии госпрограмм «Научно-технологическое развитие России» и «Развитие здравоохранения».