Общество

Власти Великих Лук: Валы городской крепости не предназначены для катания на лыжах и ватрушках

Власти Великих Лук призывают горожан воздержаться от катания на санках, лыжах и ватрушках на валах городской крепости. Соответствующее обращение в соцсетях распространила администрация города.

«Уважаемые великолучане! Обращаем ваше внимание: валы городской крепости не предназначены для катания на санях, лыжах и ватрушках! Городская крепость - это памятник истории федерального значения», - говорится в сообщении.

Также в городской администрации напомнили, что катание в местах, не предназначенных для этого, может быть травмоопасным, и призвали горожан не подвергать свою жизнь и жизнь близких опасности.