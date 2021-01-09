Общество

Псковские следователи передали подарки для пациентов детской областной больницы

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области во взаимодействии с Псковским отделением волонтеров благотворительного фонда «Клуб Добряков» передали в отделение неврологии Псковской областной клинической больницы подарки для детей, которые в период новогодних каникул находятся в учреждении здравоохранения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, подарки были собраны следователями в рамках акции «Коробка храбрости», целью которой является помощь детям, находящимся в учреждениях здравоохранения в связи с заболеванием или особенностями здоровья.