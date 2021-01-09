Общество

Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом

Народную актрису России Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом. Об этом РБК сообщил продюсер актрисы Ефим Спектор.

«Она уже три дня находится в больнице с подтвержденным коронавирусом. Как она себя чувствует? Ну как, она болеет. Она не в реанимации, она в обычной палате», - рассказал Спектор.



По его словам, неделю назад Ахеджакова почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. Тогда же актрисе сделали тест на коронавирус.



Актрисе 82 года.



За прошедшие сутки в России коронавирус выявили у 23 309 человек. При этом вылечились 23 680 пациентов. Общее число заражений с момента начала пандемии достигло в России почти 3,8 млн человек.