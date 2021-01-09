Общество

В Сети появился видеоролик о росгвардейцах, которые спасли людей, попавших в беду

Росгвардия сняла и выложила в Сеть видеоролик, рассказывающий о том, как росгвардейцы приходят на помощь людям в сложных жизненных ситуациях.

Подтверждая свой девиз «Всегда на страже», росгвардейцы не проходят мимо чужой беды и, повинуясь зову сердца, первыми оказываются там, где нужна помощь. Это происходит не только на службе, но и в отпуске, в выходные дни, сообщается на сайте Росгвардии.

В видеоролике показаны самые яркие эпизоды, когда росгвардейцы, рискуя жизнью, спасают людей из пожара, помогают утопающим, приходят на помощь на земле, на льду, с воздуха и под водой. Часто именно сотрудники Росгвардии с помощью технических средств и авиационной техники оказывают помощь в поиске заблудившихся в лесу детей, вывозят туристов с труднодоступных мест, оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии не считают себя героями – они выполняют свой долг, а наградой становится искренняя благодарность людей, которым они подарили второе рождение.