Общество

Псковичи поделились фотографиями необычных снеговиков

Жители Псковской области поделились в группе «Инцидент Псков» «ВКонтакте» фотографиями необычных снеговиков. Очевидно, новогодние каникулы оказались отличной возможностью для реализации креативных идей: горожане решили, что лепить стандартных снеговиков из трех шаров слишком скучно, поэтому решили придумать что-то более оригинальное, пишет «МК в Пскове».

Например, в Великих Луках слепили настоящий символ года – быка, да не просто слепили, а еще и разукрасили.

Фото: группа «Инцидент Псков» «ВКонтакте»

А на одном из частных участков сотворили Короля и Принцессу из мультфильма «Бременские музыканты» и даже не забыли слепить непременный атрибут - «яйцо диетическое».

В деревне Вешки в одном из дворов появился огромный зеленый аллигатор.

В Гдове на скамейке соорудили снежного медведя.