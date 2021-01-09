Общество

Воспитанники Бельско-Устьенского дома-интерната получили сладкие подарки от волонтеров

Волонтеры островского отделения «Единой России» по традиции поздравили с Новым годом и Рождеством воспитанников Бельско-Устьенского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Порховском районе. Партийцы вручили 70 воспитанникам интерната сладкие подарки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Мы уже десять лет подряд поздравляем воспитанников интерната с новогодними праздниками. Очень важно, чтобы у всех детей был праздник. Особенно важно поздравить тех, кто нуждается во внимании и заботе», - рассказал депутат городского поселения «Остров» Роман Заяц.