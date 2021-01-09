Общество

Профилактический противопожарный рейд прошел в Новосокольниках

9 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам осуществили профилактический рейд в городе Новосокольники. Цель рейда - профилактика пожаров и гибели на них людей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе данного мероприятия распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на тему: «Эксплуатация печного отопления», «Первая медицинская помощь на пожаре», «Правила использования пиротехники», «Эксплуатация газового оборудования».

Жителям Новосокольников напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Новосокольнического района, а также основные причины пожаров в жилом секторе.

Профилактический рейд проведен со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер или бесконтактно в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19).