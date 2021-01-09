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Общество

Защитные маски впервые попали в число самых приобретаемых товаров в России

09.01.2021 18:19|ПсковКомментариев: 0

В прошлом году медицинские маски впервые вошли в топ-10 товаров по частоте покупок в розничной торговле наряду с продуктами питания, сообщили «Известиям» в службе аналитики IT-компании «Платформа ОФД».

«Этот товар прочно обосновался в корзине потребителя. Заметна цикличность приобретений одноразовых масок. Домохозяйства чаще всего покупают их в комплекте средств индивидуальной защиты (СИЗ) в периоды получения заработной платы, вместе с традиционным набором продуктов питания», - рассказали в компании.

Пиковые периоды в ценах и спросе на СИЗ наблюдались в марте и апреле 2020 года, когда в отдельных регионах стали вводить масочный режим. Самым первым стал Пермский край - там маски стали обязательными для всех со 2 апреля, а к началу мая масочный режим был введен уже более чем в половине субъектов страны.

Средний чек покупки масок в марте составлял 298 рублей. Это на 423% выше, чем в 2019 году в то же время. А объем продаж в денежном выражении вырос на 1149%. В апреле же средний чек покупки составил 504 рублей, на 588% выше. Эксперты связывают это с приобретением масок в больших объемах, который в апреле 2020-го вырос на 980% в денежном выражении по сравнению с 2019-м.

К зиме ситуация несколько выровнялась, отмечают аналитики. Так, в декабре средний чек покупки медицинских масок составил 83 рублей — на 76% выше, чем годом ранее. Тем не менее объем продаж в денежном выражении оказался выше прошлогоднего уровня на 650%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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