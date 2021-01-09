Общество

Скончалась псковский эколог Алевтина Ботина

Скончалась заслуженный эколог РФ Алевтина Ботина. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в представительстве Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора в Псковской области.

Прощание состоится 11 января в 9.45 в церкви Николая Чудотворца от Торга по улице Некрасова, 35.

Алевтина Николаевна Ботина родилась 6 августа 1950 года в Пскове. После окончания Ленинградского политехнического института всю свою трудовую деятельность посвятила делу охраны природы Псковской области. В 1980-х годах она возглавила Псковскую гидрохимлабораторию Северо-Западного бассейнового водного управления Минводхоза СССР, осуществлявшую контроль за соблюдением требований водоохранного законодательства на территории области.

После коренной перестройки управления охраной природы в СССР и создания системы государственных органов охраны окружающей среды в 1988 году была назначена заместителем Государственного комитета по охране окружающей среды Псковской области.

Указом президента Российской Федерации от 04.03.1998 г. № 249 за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов Псковской области, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд Алевтине Николаевне было присвоено звание «Заслуженный эколог Российской Федерации». В 2000-х годах занимала ответственные должности в областном комитете природных ресурсов, управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов Российской Федерации по Псковской области, управлении по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Псковской области.