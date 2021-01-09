Общество

Пробить полынью для семейства лебедей просят жители Себежа

Жители Себежа обеспокоились судьбой семьи лебедей, живущих в Лебяжьем сквере. Один из активистов города призвал себежан объединиться и пробить полынью для птиц на территории замерзшего водоема, пишет «МК в Пскове».

Одним из самых главных аргументов в пользу такой идеи стало то, что, по словам горожан, лебеди не могут подняться и улететь с земли. Эти тяжелые птицы, уверяют пользователи соцсети в комментариях, в большинстве своем могут подняться только с водной глади. Нет возможности у птиц и добыть пищу.

Между тем в обсуждении появились и другие предложения. «Лебедям нужна еда, а не полынья. Птиц надо отловить и передержать. Нужен сухой утепленный сарай. Птицы украшение нашего городка. Останется Лебяжий сквер без лебедей», - написала в комментариях жительница Себежа.