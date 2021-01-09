Кабмин планирует разработать в 2021 году 153 законопроекта

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана законопроектной деятельности правительства РФ на 2021 год. Документ опубликован на портале правовой информации в субботу, передает ТАСС.
В текущем году планируется разработать 153 законопроекта, что на 77 законопроектов меньше по сравнению с предыдущим годом. Уточняется, что руководителям федеральных органов исполнительной власти необходимо принять меры по организации выполнения плана.
В 2020 году правительство РФ сообщало о планах разработать 230 законопроектов.