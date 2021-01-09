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Общество

В МЧС советуют псковичам приобретать огнетушители

10.01.2021 10:02|ПсковКомментариев: 0

Приобрести огнетушитель для дома, офиса и автомобиля рекомендуют жителям Псковской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, согласно статистике, большинство пожаров происходят в жилом секторе, и многие из них можно предотвратить или ликвидировать в начальной стадии при помощи первичных средств пожаротушения.

«Для борьбы с пожаром в начальной стадии существуют различные виды ручных огнетушителей, которые позволяют эффективно бороться с огнем. Это средство противопожарной защиты на сегодняшний день является одним из самых распространенных, его основная функция состоит в ликвидации первичных очагов возгорания. Огнетушители не только позволяют в течение кратчайшего времени потушить пожар, но и дают возможность предотвратить стремительное распространение пламени», - отметили в ведомстве.

Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены семьи были способны им тушить. Выбор зависит от вида строения, тех веществ и материалов, которые там присутствуют. В пожарном деле применяются различные виды огнетушителей, в том числе:

- воздушно-пенные – для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на площади не более одного квадратного метра, за исключением установок, находящихся под напряжением;

- порошковые – для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт;

- углекислотные – для тушения различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением, любых жидкостей. Они применяются эффективно при объемном тушении и когда для ликвидации пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты (музейные экспонаты, компьютерную технику, аппаратуру радиоэлектронную, архивы и так далее). Углекислота, попадая на горящее вещество, охлаждает и производит его тушение. Она не оставляет следов, испаряясь.

Также псковичам напомнили правила его использования:

- сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгорания и начните тушение;

- огнетушитель следует держать вертикально;

- огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при средней температуре.

«Приобретая средство пожаротушения, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению, предварительно научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте огнетушители с истекшим сроком годности!» - добавили в управлении МЧС.

Теги: #МЧС #пожарная безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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