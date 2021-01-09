Общество

Штат псковской инфекционной больницы пополнили психиатр и психолог

Специалисты по оказанию психологической помощи пополнили штат Псковской областной инфекционной больницы. Об этом сообщила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко.

По ее словам, в декабре 2020 года в штат псковского подразделения взят грамотный психолог-кинезиолог для работы с пациентами, а в январе 2021-го в штат великолукского филиала принят врач-психиатр с большим опытом работы в Москве. Кроме своевременной диагностики у постели пациентов, назначения терапии, специалисты готовы работать с родственниками пациентов.

«COVID-19 требует комплексного подхода, и оказание помощи должно быть всеобъемлющим. Ну, и, конечно, наши медики, работая в напряженных, изматывающих условиях труда, прибегают к помощи коллег. Берегите душевное и физическое здоровье», - написала в инстаграм-аккаунте больницы Анастасия Повторейко.