Общество

Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда

В меню больных с поражением легких должны быть жиры животного происхождения, считает заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета, диетолог Ирина Дядикова. Об этом сообщает «Российская газета».

«Заболевания легких издавна лечили жиром. Вспомните народные средства: свиной жир, козий жир, барсучий, - напомнила специалист. - Им намазывали грудь и спину, давали растопленным внутрь с молоком. Переболевшим пациентам очень рекомендуется сливочное масло с какао, с медом».

Как уточнила Ирина Дядикова, это не означает, что жиры нужно потреблять тарелками. Ведь вирус бьет и по поджелудочной, и по печени. Это ни в коем случае не шашлык и не жареная свинина, а легко усваиваемое сливочное масло.

Сейчас, в зимний период, не стоит слишком строго придерживаться диет, предупреждает диетолог. По ее словам, нужно следить, чтобы в рационе было достаточное количество не только белков, но и жиров животного происхождения. Питание должно быть полноценным.

Врач для профилактики рекомендует «бутерброд здоровья»: размолоть в пасту сало, добавить туда зерна кинзы, укропа, черного перца. Сложить в баночку и намазывать утром хлеб.

«Многочисленные исследования показывают, что у большинства людей в организме недостаток витаминов Д, Е, группы В, а также микроэлементов - кальция, магния, селена, цинка, железа и других. К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя», - добавила эксперт. Она посоветовала профилактический прием витаминов. Витамина С в красном болгарском перце - больше, чем в лимоне, заметила Ирина Дядикова.