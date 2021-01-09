Общество

Россиян предупредили о стремительном росте цен на авиабилеты

В феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, но с апреля они стремительно вырастут, сообщил эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда... Как говорится, дешевле - только бесплатно. Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг», - цитирует Пантелеева РИА Новости.

По словам эксперта, бесконечно существовать в нынешнем положении авиакомпании не смогут.

«Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Эти потери надо возвращать. Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный», - сказал Пантелеев.