Общество

Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается тем, кто отслужил в Вооруженных силах РФ.

Вакансии есть в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Опочецкое», МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», МОВО «Дедовичское», ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

Росгвардейцы пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством, добавили в управлении.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.