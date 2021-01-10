239 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки, один человек скончался

239 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. За весь период пандемии заболели 25 810 человек, сообщает официальный телеграм-канал региона.
На данный момент проведено 223 214 исследований на COVID-19 (+1003 за сутки). Выздоровели 13 342 человек (+216), умерли 106, в том числе один человек скончался за минувшие сутки.
Статистика по муниципалитетам следующая:
Псков – 9542
Великие Луки – 4926
Бежаницкий район - 217
Великолукский район – 651
Гдовский район – 270
Дедовичский район – 378
Дновский район - 258
Красногородский район – 150
Куньинский район – 201
Локнянский район - 174
Невельский район – 1050
Новоржевский район – 265
Новосокольнический район – 534
Опочецкий район – 671
Островский район – 1185
Палкинский район – 300
Печорский район – 525
Плюсский район – 347
Порховский район – 813
Псковский район – 2176
Пустошкинский район – 174
Пушкиногорский район - 164
Пыталовский район – 170
Себежский район – 302
Стругокрасненский район – 247
Усвятский район – 108
Иногородние (с 30.12.2020) - 12.