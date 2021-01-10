Общество

239 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки, один человек скончался

239 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. За весь период пандемии заболели 25 810 человек, сообщает официальный телеграм-канал региона.

На данный момент проведено 223 214 исследований на COVID-19 (+1003 за сутки). Выздоровели 13 342 человек (+216), умерли 106, в том числе один человек скончался за минувшие сутки.

Статистика по муниципалитетам следующая:

Псков – 9542

Великие Луки – 4926

Бежаницкий район - 217

Великолукский район – 651

Гдовский район – 270

Дедовичский район – 378

Дновский район - 258

Красногородский район – 150

Куньинский район – 201

Локнянский район - 174

Невельский район – 1050

Новоржевский район – 265

Новосокольнический район – 534

Опочецкий район – 671

Островский район – 1185

Палкинский район – 300

Печорский район – 525

Плюсский район – 347

Порховский район – 813

Псковский район – 2176

Пустошкинский район – 174

Пушкиногорский район - 164

Пыталовский район – 170

Себежский район – 302

Стругокрасненский район – 247

Усвятский район – 108

Иногородние (с 30.12.2020) - 12.