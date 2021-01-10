Общество

Псковский инфекционист рассказала о реактивных расстройствах психики при коронавирусе

О реактивных расстройствах психики при COVID-19 рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Пост об этом она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

«Еще в начале пандемии мы начали фиксировать серьезные изменения поведенческих реакций у пациентов с COVID-19. Но связывали это преимущественно со страхом перед неизвестной болезнью и нагнетающей обстановкой в обществе. С течением времени, учитывая утяжеление клинических форм, медики всего мира начали диагностировать психопатии. Был период, что мы связывали его с острой гипоксией и расценивали как гипоксическую энцефалопатию. Но, поняли, что это не то, когда не нашли связи, как пациент с сатурацией 60% может быть абсолютно адекватен и не иметь никаких изменений психики. При этом пациенты с сатурацией выше 92% могут иметь серьезные поведенческие нарушения», - рассказала она.



По ее словам, впервые в литературе зафиксированы случаи психопатии в США, затем - в Европе. У каждого пятого, переболевшего коронавирусом выявляются психические расстройства, в том числе впервые диагностированные после заражения, выяснили ученые из Оксфордского университета. Исследование было опубликовано в журнале The Lancet Psychiatry.

Чтобы разобраться в связи между COVID-19 и психическими заболеваниями, исследователи проанализировали более 70 млн электронных медицинских карт в США, в частности, более 62 тыс. случаев коронавируса, при которых не требовалась неотложная помощь или госпитализация.

Психические расстройства, выявленные в течение 14-90 дней после постановки диагноза COVID-19, встречались у 18,1% пациентов. У 5,8% они были выявлены впервые. В число расстройств вошли шизофрения, бредовые расстройства, расстройства настроения, депрессии, апатии, вплоть до полного отказа от лечения, кислородотерапии и нежелания жить.

«Сейчас несколько исследовательских групп изучают влияние вируса на мозг. В частности, установлено, что SARS-CoV-2 способен приводить к поражению нервной системы, воспалению мозга и бредовым состояниям. Однако как долго будут сохраняться симптомы психических расстройств, покажет лишь время, - прокомментировала Анастасия Повторейко. - Возможно, мы имеет дело с вирусным энцефалитом или это реактивные состояния на фоне интоксикационного синдрома. Главное, на настоящее время мы не знаем последствий. По наблюдению специалистов, преимущественно все изменения в той или иной степени обратимы, но не всегда. Особенно тревожным оказалось удвоение случаев деменции — как правило, необратимого состояния — через три месяца после положительного результата теста на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями».