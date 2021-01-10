Общество

Псковские полицейские устроили праздник для детей из нуждающихся семей

Псковские полицейские порадовали подарками и сюрпризами детей и подростков из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полицейские Деды Морозы со своими помощниками не только организовали для ребят театрализованные представления около городских елей, но также водили с ними хороводы и пели песни. «В свою очередь малыши радовали гостей новогодними стишками и хорошим настроением. А чтобы юные жители почувствовали всю праздничную атмосферу и сказочное волшебство, каждому из них вручили сладости и памятные подарки», - рассказали в ведомстве.

Заодно сотрудники полиции провели профилактические беседы с подростками, обратив особое внимание на правила обращения с пиротехникой.

Всероссийская благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз» ежегодно проводится при поддержке членов общественных советов при городском и областном УМВД. В этом году спонсорами акции выступили крупные торговые сети и благотворительные организации.