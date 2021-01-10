Общество

Жители Гдовского района ходят в зимний лес за грибами

Жители Гдовского района ходят в зимний лес за грибами. Как сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте», некоторые местные жители с утра до сумерек ходят в зимний лес за чагой. Больше всего таких в Плесновской волости, но есть они и в деревнях Тупицино, Трутнево, Лунёвщина, Сорокина Гора, Козлово.

«Зимой при отсутствии листвы черно-бурые наросты чаги становятся виднее на стволах берез. Растет чага и на других деревьях, но целебной считается лишь березовая. Причем, только с живых берез. И чем выше она на стволе, тем полезнее», - отмечается в сообщении.

Гдовские промысловики сдают чагу в магазины местного райпо в сыром виде. В 2019 году кооператоры закупили ее у населения 10 тонн. Показатели 2020 года еще не подсчитаны. Дальше чага попадает в цех заготконторы, где этот лесной дар сушат со строгим соблюдением температурного режима.

А потом в заготконторе чага ждет осени, когда за ней придет транспорт от компании «Фитофарм» из Анапы. Гдовское райпо напрямую сотрудничает с этой компанией, занимающей третье место в России по производству медикаментов из дикорастущего сырья. Она включает в себя не только предприятия по производству лекарственных средств растительного происхождения, но и аптечную сеть.

«Чаги в наших лесах много, и Гдовское райпо – важный компаньон "Фитофарма", – рассказал председатель совета Гдовского райпо Василий Чумаков. – Мы для производителя лекарств не только основные поставщики чаги по Псковской области, но продаем еще и молодые побеги багульника, которого у нас в болотах тоже много».