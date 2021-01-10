Общество

Кравцов рассказал, какой будет«цифровая биография» российских школьников

В российских школах внедряется цифровая образовательная среда, и у учащихся благодаря ей появится «цифровая биография» со всеми достижениями. О том, что это такое, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «Российской газете».



«Знаю, что многие родители волновались по этому поводу. Хочу всех успокоить. Речь идет, прежде всего, об электронном портфолио, которое учитывается при поступлении в высшие учебные заведения. Будут учитываться все победы в олимпиадах, конкурсах, другие внеучебные достижения. Раньше выпускники приносили в вузы огромные пачки разных дипломов и сертификатов, чтобы подтвердить свое право на дополнительные баллы ЕГЭ. Сейчас все это будет храниться в электронном виде. В пару кликов каждый ученик может сформировать свой "портфель" успехов и предоставить его в вуз», - пояснил глава министерства.

Кроме того, по его словам, планируется внедрить механизм корректировки успешности школьника по анализу его «цифровой биографии». «Пройденные уроки, отметки, глубина изучения тем, сложность выполненных заданий, результаты ГИА, олимпиад, чемпионатов WorldSkills - вся эта информация будет собираться и анализироваться. Анализ больших данных позволит школе построить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ученика, оценить эффективность своей программы, и в случае необходимости скорректировать ее. Школьнику в автоматическом режиме будут предлагаться материалы для восполнения пробелов в знаниях или для углубленного изучения. То есть внедрение цифровых технологий позволит сделать образовательный процесс более индивидуальным. А значит - эффективным», - сказал Сергей Кравцов.