Общество

Голосование за участников конкурса новогоднего оформления завершится 11 января

Вечером 11 января завершится голосование за участников конкурса предпринимателей на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории. Конкурс проводят администрация Пскова и Псковская Лента Новостей.

С 1 по 25 декабря мы выбирали самые красивые заявки от предпринимателей по трем номинациям. Конкурсная комиссия отобрала по 9 заявок в каждой из них. Предлагаем читателям выбрать самые лучшие заявки.

Проголосовать можно в группе Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте» отдельно по каждой из 4 номинаций. Изначально номинаций было три, но Торгово-промышленная палата Псковской области решила отдельно отметить новогодние украшения, которые по тем или иным причинам не были отобраны конкурсной комиссией.

Голосование продлится до конца дня 11 января в группе ПЛН ВКонтакте.