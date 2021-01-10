Общество

Сказку на дом доставили волонтеры особенным детям Острова

В Острове в рамках проектов «Путешествие к истокам» и «Ради жизни» активисты отделения «Особые дети – могут» ПОООМС «Дети – наше будущее» провели ежегодный новогодний марафон «Сказка на дом» для детей с ограниченными возможностями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в этом году более 50 семей с детьми встретили в своих домах новогоднюю сказку. Программа марафона была очень яркой и насыщенной.

Ребята помогали Снеговику собирать снежки, водили хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой Ягой, пели песни и танцевали, а главное - получали сладкие подарки и сюрпризы.

«Всех поздравили. Всем пожелали. Теперь пересматриваем фотографии и возвращаемся в Новогоднюю сказку. Где было очень тепло и уютно. Где мы встречались с друзьями, дарили подарки, улыбки и тепло сердец. Наши маленькие детки и взрослые: мамы, папы, бабушки и дедушки ждали представления сказочных персонажей. С трепетом малыши принимали сладкие подарки, игрушки и книжки. Спасибо всем, кто принял участие в сборе сладостей! Благодаря Вам более 50 детей получили от Деда Мороза желанные пакеты с конфетками. Было много эмоций с обеих сторон. И мы будем вспоминать наше новогоднее приключение с особым состоянием души. Ведь мы поздравляли особых деток!» - отметила руководитель отделения «Особые дети – могут» Елена Климец, которая сама доставляла сказку на дом.

При реализации проекта «Путешествие к истокам» и проекта «Ради жизни» ПОООМС «Дети - наше будущее» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента РФ и на основании конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества.