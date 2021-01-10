Общество

Ни одного очага коронавируса в Роспотребнадзоре не зафиксировано

Информацию о якобы возникшем очаге в областном Роспотребнадзоре прокомментировали в ведомстве. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Псковской области.

«Никакого очага в Роспотребнадзоре Псковской области нет, - подчеркнули в Роспотребнадзоре. – Да, наши сотрудники постоянно выезжают на все действующие очаги, проводят эпидрасследования и обработку помещений. Есть и больные COVID-19 сотрудники – как, впрочем, уже в каждой организации и на каждом предприятии. Но единичные случаи заражения сотрудников в основном носят «семейный» характер – заразились от детей, родственников. Ни одного очага в структуре Роспотребнадзора не зафиксировано».