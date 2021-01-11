Общество

Число заболевших коронавирусом в Псковской области превысило 26 тысяч

229 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки, всего с начала пандемии - 26 тысяч 39. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«При этом перед рабочими буднями количество выздоровевших превысило число заболевших. Пусть так будет и дальше — вместе сможем этого добиться», - отметил глава региона.

Всего проведено 223 тысячи 940 исследований на коронавирус (+726 за минувшие сутки). Выздоровели 13 тысяч 605 человек (+263), умерли 106.