Общество

МФЦ будут принимать оплату по QR-коду и выдавать биометрические загранпаспорта

Россияне начнут получать биометрические загранпаспорта и проводить оплату по QR-коду в центрах госуслуг в течение этого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Алексея Херсонцева.

По его словам, оплата госпошлин с помощью QR-кода сегодня доступна в рамках экспериментального проекта, который запущен пока только в Липецкой области. Суть «пилота» в том, что гражданин, приходя в центр «Мои документы», получает квитанцию с QR-кодом для оплаты. Далее с помощью мобильного приложения «Госуслуги» он его сканирует и вносит данные банковской карты, чтобы списались средства. В этом году проект планируется распространить на всю Россию.

Выдача биометрических загранпаспортов должна была стартовать в 2020 году, но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть на 2021-й, отметил замминистра. В 2021 году планируется отладить механизм, чтобы впоследствии масштабировать выдачу загранпаспортов нового типа на всю страну.