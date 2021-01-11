Общество

ФАС предлагает обязать мировые бренды помечать товары для России

В России продукция международных брендов должна быть дополнительно промаркирована, если качество товаров отличается от, предположим, европейских аналогов, считают в ФАС.

Служба предлагает узаконить дополнительные, более информативные пометки на упаковке, которые должны быть обязательными. Содержание компании могут выбрать самостоятельно, предварительно согласовав их с ФАС. Это может быть фраза «Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС», привели пример в службе. Такая маркировка позволит не вводить покупателей в заблуждение, а также не создаст у них необоснованных ожиданий от товара, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Ведомство предлагает внести изменения в технические регламенты ЕАЭС относительно маркировки товаров, а также в закон «О защите прав потребителей». Кроме того, в ФАС полагают, что реализацию товаров, состав и свойства которых отличаются от продающихся под тем же брендом за рубежом, нужно считать недобросовестной конкуренцией. Исключением могут быть случаи, если на упаковке сделана специальная пометка. Такие положения стоит внести в закон «О защите конкуренции», считают в ФАС. Служба уже направила эти предложения в правительство.

В 2019 году ФАС уличила компанию Lindt & Sprüngli (шоколад и конфеты Lindt) в «двойных стандартах». Служба выяснила, что производитель продает в России адаптированную для локального рынка продукцию. В отечественном и европейском шоколаде различается содержание органических кислот. Между тем на упаковке есть слова «стандарт», «традиции» и «качество». По мнению службы, это формирует у потребителя впечатление, будто ему предлагают такой же товар, который продают в странах Западной Европы.