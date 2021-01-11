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Общество

Названы опасные для здоровья утренние привычки

11.01.2021 08:46|ПсковКомментариев: 0

До полного пробуждения по утрам нельзя делать активные физические упражнения, поскольку тело обезвожено и ткани не будут должным образом растягиваться. Об этом заявила британский врач телеведущая Мириам Стоппард, пишут «Известия».

«Неосторожные движения сразу после пробуждения могут привести даже к смещению позвонков», - приводит таблоид The Mirror слова Стоппард.

Эксперт добавила, что выпитый с утра стакан апельсинового сока также может навредить организму. Он перегружает метаболизм и очень сильно повышает уровень сахара в крови. Это происходит потому, что после пробуждения выделение инсулина не работает так, как нужно.

Стоппард также отметила, что чашка кофе, выпитая натощак, повышает уровень сахара в крови в полтора раза.

Ранее, 9 января, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала способы вернуться к привычному ритму жизни и уберечь здоровье после новогодних застолий. Так, нужно отказаться от стремления доесть блюда, оставшиеся после праздников. Многие из них быстро портятся и приводят к заболеваниям желудка и кишечника.

Также не стоит начинать день с употребления фруктов - лучше съесть на десерт после завтрака. Также важно соблюдать питьевой режим.

Чтобы привести тело в тонус, следует заняться несложными физическими упражнениями, а также совершать прогулки. Лучшее время для активности, по словам врача, - утро и период с 16.00 до 19.00.

Теги: #здоровье #ЗОЖ #питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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