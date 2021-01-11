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Общество

Мэр Якутска объявила о досрочной отставке

11.01.2021 08:55|ПсковКомментариев: 0

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья, сообщает ТАСС.

«В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Прошу принять мое решение», - написала она в своем аккаунте в Instagram.

Она добавила, что 11 января внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий. По данным пресс-службы мэрии, рассмотреть этот вопрос дума планирует на ближайшей сессии 14 января, одновременно будет назначена дата выборов нового главы. Как добавила Авксентьева, первый замглавы Якутска Евгений Григорьев принял решение баллотироваться на должность главы города, она станет его советником на общественных началах.

Как сообщила пресс-служба мэрии Якутска, осенью прошлого года Авксентьева проходила углубленное медицинское обследование, врачи выявили несоответствие норме ряда показателей. «По результатам ПЭТ-КТ врачами принято решение о необходимости проведения хирургических операций, которые должны состояться в ближайшее время. Угрозы ее жизни нет, операции плановые. Вместе с тем, лечение и реабилитация могут занять продолжительное время. Также недавно выявлены отклонения в функционировании ее сердечно-сосудистой системы», - сказали в пресс-службе.

9 сентября 2018 года Авксентьева была избрана главой городского округа «город Якутск». Она стала первой женщиной-мэром Якутска. Авксентьева известна далеко за пределами своего региона, количество подписчиков ее Instagram-аккаунта - 206 тысяч. Из-за нестандартного взгляда на работу муниципалитета, активности в социальных сетях и непрерывного сокращения расходов на собственную администрацию ее стали называть «мэром здорового человека». Так, в ноябре Авксентьева объявила о начале подготовки к продаже здания мэрии для пополнения городского бюджета.

Источник: Псковская Лента Новостей
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