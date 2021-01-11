Общество

Усвятский предприниматель попался на продаже контрафактного алкоголя

Индивидуального предпринимателя в Усвятском районе оштрафовали за продажу спиртосодержащей продукции без товарно-сопроводительной документации, подтверждающей ее качество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Алкогольную продукцию из торгового павильона в Усвятах изъяли сотрудники МО МВД России «Невельский». Межрайонный прокурор возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

Затем Арбитражный суд Псковской области привлек предпринимателя к административной ответственности. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции. Решение суда пока не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.