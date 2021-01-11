Общество

Трескучие морозы придут в Псковскую область под Старый Новый год

Трескучие морозы, по предварительным прогнозам, придут в Псковскую область под Старый Новый год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В ближайшие двое суток в регионе ожидается повышение температуры. «Морозных ночей, какими были предыдущие две, пока не прогнозируем. Ночные температуры будут до -7...-8, в отдельных районах - до -10. Дневные температуры отрицательные, но в пределах от -5 до 0», - сказала Тала Нещадимова. По ее словам, в ближайшие два дня выпадет небольшой снег, прогнозируется юго-восточный, восточный ветер.

Дальнейшее понижение температуры начнется с 14 января. «В ночь на Старый Новый год температура будет опять понижаться. Мы ожидаем в отдельных районах области морозы до -20. Это предварительный прогноз. Понижение температуры, по предварительным прогнозам, продержится 4-5 дней. Можно, наверное, считать трескучими морозы до -15, учитывая, что прошлой зимой не было никаких», - сказала Тала Нещадимова.

По ее словам, с 14 января ожидается северный, северо-восточный ветер. «По-прежнему возможен небольшой снег, отдельными красивыми снежинками», - добавила она.

Тала Нещадимова указала на то, что январская погода будет волнообразной. «До сих пор на нас не оказывает влияния сибирский антициклон, сибирский максимум, который дает стабильно низкую температуру в течение двух, трех, а то и четырех недель. То, что у нас сейчас происходит, - это классический западно-восточный перенос. Именно он определяет погоду на территории Псковской области большую часть года. Потепление связано с тем, что очередной циклон приносит порцию теплого воздуха, а затем в тылу этого циклона формируется область повышенного давления, которая держится от 3 до 5-7 дней», - пояснила она.

«Погода все равно стала зимней, у нас формируется устойчивый снежный покров. Можем считать, что он уже сформировался. Вероятнее всего, до конца января он нас будет радовать, а дальше - посмотрим», - добавила Тала Нещадимова.