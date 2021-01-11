Общество

Около 70 организаций проверит трудовая инспекция Псковской области в 2021 году

68 организаций проверит Государственная инспекция труда в Псковской области в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 48 выездных проверок, включенных в план на год, будут совместными с другими контролирующими органами.

Среди организаций, подлежащих проверке: два государственных предприятия, три муниципальных предприятия, три образовательных учреждения и столько же учреждений здравоохранения.

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год согласован с прокуратурой Псковской области. Ознакомиться с ним можно здесь.