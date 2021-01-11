Общество

За новогодние выходные почти 400 псковичей предупредили об опасности выхода на лед

386 человек предупредили об опасности выхода на лед псковские спасатели в период с 1 по 10 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На временных постах, созданных в деревнях Неелово и Солоново Псковского района, сотрудники МЧС доводили до водителей и пассажиров машин содержание распоряжения о запрете выхода на лед под подпись, проводили разъяснительную работу.

Содействие спасателям оказали представители УГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Уважаемые граждане! В целях собственной безопасности не выходите на лед водоемов!» - добавили в пресс-службе.