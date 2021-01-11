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Общество

Новосокольническая школа фиктивно трудоустроила работника

11.01.2021 16:15|ПсковКомментариев: 0

Одна из школ в Новосокольническом районе фиктивно трудоустроила работника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В период с июля 2018 года по январь 2020 года образовательное учреждение начисляло и платило страховые взносы по пенсионному страхованию в отношении работника, который фактически не работал в школе, а деньги в виде заработной платы передавались руководителю учреждения для оплаты его транспортных расходов.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском, чтобы образовательное учреждение предоставило в территориальный орган Пенсионного фонда России сведения для корректировки суммы начисленных страховых взносов и исключения периода работы данного работника из страхового стажа, дающего право на получение пенсии.

Также прокурор попросил суд предоставить в налоговый орган уточненный расчет по страховым взносам для корректировки суммы начисленных страховых взносов в отношении фиктивно трудоустроенного лица за указанный период.

Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчика возложили соответствующие обязанности. Апелляционная инстанция признала решение суда законным и обоснованным.

Теги: #Новосокольнический район #прокуратура псковской области #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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