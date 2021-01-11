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Общество

Администрацию не устроило качество благоустройства парка на Запсковье

11.01.2021 13:00|ПсковКомментариев: 0

Городскую администрацию не устроило качество благоустройства парка, расположенного между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в Пскове. Об этом сообщается в ответе главы администрации города Александра Братчикова, опубликованном на сайте губернатора региона 11 января.

«28 декабря 2020 года состоялась рабочая комиссия по объекту, выявлены замечания, объект не принят. Подрядной организации ООО "СМУ-17" необходимо устранить выявленные замечания в кратчайшие сроки с организацией повторной приемки работ», - говорится в ответе.

Муниципальный контракт на благоустройство указанной территории общего пользования управление городского хозяйства администрации города заключило с ООО «СМУ-17» (Москва) 30 июня 2020 года.

Работы должны были выполнить до 15 ноября 2020 года. Но в связи с задержкой поставки на объект строительных материалов и строительной техники работы по благоустройству парка завершили с нарушением контрактных сроков. Управление городского хозяйства  ведет претензионную работу по нарушению подрядчиком ООО «СМУ-17» сроков исполнения контракта.

Теги: #администрация Пскова #благоустройство #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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