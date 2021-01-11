Общество

Определены победители конкурса поздравлений ПЛН с 20-летием

Определены победители конкурса поздравлений Псковской Ленты Новостей с 20-летием со дня создания. Редакция присудила первое место сразу двум читателям - Юлии Чекмаревой и Екатерине Жевченко.

Всего в конкурсе приняли участие более 50 читателей ПЛН. Победительниц определило экспертное жюри из состава редакции. Псковички прислали на конкурс видеоролики - один с поздравлениями от читателей, второй - юмористический, с озвучкой российских звезд кино. В подарок их авторы получат смарт-часы.

Редакция благодарит всех участников конкурса за теплые слова.